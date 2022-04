Porro suspenso por um jogo após expulsão frente ao FC Porto na Taça de Portugal

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou esta sexta-feira que Pedro Porro foi castigado com um jogo de suspensão após expulsão no encontro da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, disputado ontem [sábado] no Estádio do Dragão.

O defesa internacional espanhol do Sporting terá de pagar ainda uma multa de 306 euros pela "prática de jogo violento e outros comportamentos graves".