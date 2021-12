Porro: «Tenho a certeza que vamos terminar bem este ano»

Porro está ainda a contas com uma lesão muscular na coxa direita, motivo que o vai afastar das opções para a receção do Sporting ao Portimonense, esta quarta-feira (21 horas). No entanto, o lateral salientou a sua confiança na equipa e num bom resultado, que encerre o ano do leão com chave de ouro."Não consegui chegar a este jogo e terminar 2021 a lutar com a minha equipa , mas tenho a certeza que vamos terminar bem este ano! Vamos Maltinha #OndeVaiUmVaoTodos Muita sorte amanhã Sporting", escreveu o internacional espanhol, nas redes sociais.Recorde-se que, além de Porro,para o duelo com os algarvios. Por isso, o trio só volta à ação em 2022.