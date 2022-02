Porro viu cartão amarelo e falha clássico com o FC Porto

O Sporting vai defrontar o FC Porto, na sexta-feira, num jogo decisivo nas contas do título e sabe desde já que Pedro Porro é carta fora do baralho. O lateral espanhol era um dos jogadores em risco de suspensão caso visse cartão amarelo e a advertência aos 56 minutos diante do Famalicão tira-o efetivamente do clássico do Estádio do Dragão.Já Ricardo Esgaio, Palhinha, Sarabia e Pote escaparam ao amarelo e estarão disponíveis para Rúben Amorim. Note-se que Pote saiu com queixas físicas e ainda terá de ser reavaliado tendo em vista o duelo de sexta-feira.