Porta aberta a Van Ewijk: Heerenveen admite saída

O Heerenveen, através do seu diretor-geral, Ferry de Haan, admitiu que vai considerar a transferência de Milan van Ewijk, ala-direito holandês que está referenciado pelo Sporting para a posição – a prioridade é, contudo, o ganês Tariq Lamptey, do Brighton, como Record adiantara.





"As ambições do Milan são conhecidas. De momento, não existe nenhuma proposta na mesa, mas se aparecer uma boa oportunidade para ele e para nós, vamos considerá-la seriamente", sublinhou o dirigente do 8º classificado do campeonato holandês, revelando também que "um clube pediu informações" sobre o jogador de 22 anos, alegadamente o Anderlecht. Além de Van Ewijk e Lamptey, alvos que estão na ‘shortlist’ desde o inverno, também Vinícius Tobias (Shakhtar) foi oferecido.