Portimonense encerra estágio do Sporting no Algarve

Após o particular frente à Roma, no Estádio Algarve, o Sporting terá hoje novo jogo-treino, desta feita perante o Portimonense, no último dia de estágio em Lagos. O duelo está agendado para as 10h30, no Cascade Hotel, mas à porta fechada, e Amorim terá a chance de lançar os jogadores que não foram ontem a jogo, antes de voltarem a Lisboa.