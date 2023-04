Pote acabou substituído

O Sporting estava em vantagem e seguia para a reta final da partida em Guimarães quando foram operadas algumas substituições no lado visitante, entre elas a de Pote. O criativo de 24 anos foi rendido por Arthur aos 79’, numa substituição que acabou por ser acelerada devido às queixas apresentadas pelo jogador. Minutos antes, aos 76’, num lance dividido com Tounkara, Pote ficou estendido no relvado com dores na coxa direita, o que levou o futebolista leonino a desacelerar o passo, ao ponto de ficar algumas vezes a tocar na zona afetada. Já junto à linha lateral, revelou queixas, saindo depois a passo, dando a vez a Arthur.