Pote admite ansiedade por poder estrear-se na Champions e atira: «É o maior palco do futebol»

Pote confessou estar ansioso pelo encontro de terça-feira com o Besiktas, no qual se pode estrear em jogos da Liga dos Campeões.





"É uma sensação de ansiedade, espero viver o momento e aproveitá-lo ao máximo, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Tenho de estar preparado e mentalizado que vou dar o meu melhor e será um momento de muita alegria, porque sempre sonhei com isto. É o maior palco do futebol", revelou, em declarações à Eleven Sports."Tenho jogado em zonas mais avançadas. Com o tempo de treino e o tempo de jogo, tenho-me adaptado muito bem à posição [avançado interior], tenho conseguido chegar mais perto da área e os golos surgem por isso.""Como surgiu? Por várias conversas no início, porque sempre lhe disse [refere-se a Rúben Amorim] que não era a posição onde gostava de jogar, que gostava de jogar mais atrás, no meio-campo, para poder fazer mais assistências e ter mais bola, fazer mais passes… Ser um jogador mais de passe, um organizador. Sempre tive a ideia que era um jogador mais central, mas depois de várias conversas e de ele me ter mostrado muitos movimentos e golos, acabei por confiar na sua opinião e correu muito bem", finalizou.