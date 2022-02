Pote ainda ausente e dois jovens chamados ao treino do Sporting

Pote voltou a não subir ao relvado este domingo. O Sporting fez mais um treino de preparação para o jogo com o Manchester City, marcado para terça-feira (20 horas) no Estádio José Alvalade. O avançado, de 23 anos, voltou a realizar trabalho de ginásio.Rúben Amorim chamou dois jovens ao treino do plantel principal: Pedro Sanca e Manuel Mendonça, ambos de 16 anos.O Sporting volta a treinar segunda-feira às 10h30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Às 18h30, o treinador leonino fará a antevisão da partida com a equipa inglesa.