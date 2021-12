Pote após falhanço frente ao Boavista: «Fico a dever um golo, sportinguistas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pote recorreu este sábado às redes sociais para desculpar-se pela oportunidade clara de golo falhada frente à baliza do Boavista ao minuto 81 do encontro. "Fico a dever um golo, sportinguistas", escreveu o camisola 28 dos leões, numa curta mensagem na sua página oficial do 'Twitter'.

"Virão muitos mais golos para o Sporting, sem dúvidas. Muita qualidade", respondeu o companheiro de equipa Pablo Sarabia, que apontou um dos dois golos no triunfo leonino na receção aos axadrezados.