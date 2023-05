Pote após triunfo em Vizela: «É sempre importante deixar uma boa última imagem»

Após o triunfo do Sporting em Vizela, por 2-1, Pote destacou a importância de terminar uma época que "não foi das melhores" com boa imagem."É sempre importante deixar uma boa última imagem. Esta época não foi das melhores, tentámos tudo, mas tivemos momentos em que facilitámos. Mas o importante foi hoje e jogar com orgulho. Era importante isso, e mesmo nos treinos temos de fazer tudo para ganhar. E temos de ter esse espírito. Ganhar todos os jogos e isso é o mais importante", começou por referir o jogador dos leões à Sport TV, ele que foi eleito o melhor em campo para o referido canal televisivo."Deixar uma palavra aos adeptos que nos acompanharam durante todo o ano, foram o 12.º jogador. Contamos com eles na máxima força. E espero que acompanhemos o valor dos nossos adeptos", acrescentou, olhando já para a próxima temporada."Podemos prometer é trabalho, decidir melhor, caprichar no passe e finalização, e sabemos que existirão jogos em que temos de ganhar 1-0 e 2-1. E não ficar frustrados por não jogar tão bem. Vemos equipas a jogar atrás, ser campeãs e chegar a finais. Temos de vencer e entrar no campeonato no próximo ano com essa mentalidade", referiu, antes de finalizar: "Faz parte. Temos de saber lidar com isso. Jogámos com o nosso orgulho, jogar pelo amor à camisola, que é o que temos de fazer todos os dias. E temos de fazer isso todos os dias, pelo nosso símbolo que levamos ao peito."