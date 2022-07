Pote arrancou, Mourinho ficou impressionado e Amorim reparou: diálogo entre treinadores faz furor

Já na reta final do Sporting-Roma, quando o resultado ainda registava uma igualdade a dois - Tabata faria pouco depois o 3-2 final -, Pote arrancou já no meio-campo ofensivo e, à entrada da área, disparou um belo remate que não saiu longe da baliza então à guarda de Svilar. Uma jogada que deixou José Mourinho impressionado, com o treinador a parecer dizer um 'f***-se', mas em tom elogioso.Ora, Rúben Amorim estava ao lado e apercebeu-se da reação do treinador da Roma. Num ápice, gritou para dentro de campo, muito possivelmente para o goleador leonino, parecendo soltar um "está a dizer que jogas muito", em referência à expressão anterior de Mourinho.O Special One sorriu e a conversa entre técnicos prosseguiu, em tom animado mas já com ambos a taparem as respetivas bocas com a mão, impossibilitando a descodificação do que estava a ser dito.