Pote assinala 100.º jogo pelo Sporting: «Que lindo poder estar a fazer história neste grande clube»

Para lá de uma vitória gorda por 5-0 diante do Sp. Braga , a noite teve duplo sabor especial para Pote, já que o avançado português, de 24 anos, cumpriu o seu 100.º jogo com a camisola do Sporting. Um momento que foi assinalado antes da partida, com a entrega de uma camisola especial pelas mãos de Frederico Varandas, mas também depois do jogo, com uma publicação nas suas redes sociais."Que lindo poder estar a fazer história neste grande clube. Vamos por mais. Todos juntos", escreveu o avançado dos leões, que esta segunda-feira fez um dos cinco golos da turam de Alvalade.