Pote assinala capítulo de 2022/23 no Sporting: «Estamos de volta!»

O plantel da equipa principal do Sporting regressou esta segunda-feira aos trabalhos na Academia, com Rúben Amorim a contar com alguns jogadores. Nesse lote inclui-se Pote, camisola 28 que destacou o primeiro dia de trabalho da pré-temporada leonina tendo em vista a época 2022/23. "Estamos de volta!", assinalou Pote, nas redes sociais, numa publicação conplementada com um coração verde.Também Porro, que desfrutou igualmente de um mês e meio de férias antes do arranque da preparação para a nova temporada, não esqueceu marco, registando o "Dia 1" da nova temporada dos leões nas redes sociais.Recorde-se que a formação orientada por Amorim arrancou esta segunda-feira os trabalhos de pré-época. Ainda sem os internacionais (Matheus Nunes, Palhinha, Coates, Ugarte e Gonçalo Inácio), bem como Jeremiah St. Juste - dispensado após ter sido pai pela segunda vez -, o treinador de 37 anos contou com 25 jogadores à disposição, entre eles os jovens Diogo Abreu, Marsà, Rodrigo Ribeiro, Renato Veiga, Mateus Fernandes, Chico Lamba, Nazinho, Essugo e o regressado de empréstimo, Eduardo Quaresma.