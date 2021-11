Pote: «Besiktas está avisado da nossa qualidade»

Pote só pensa em ganhar amanhã ao Besiktas, em Alvalade. À Eleven Sports, o médio-ofensivo do Sporting falou ainda do seu regresso e da 'veia goleadora' de Coates, que já é chamado internamente de 'pichichi'.

Como vai abordar o jogo após a vitória em Istambul?

"Esperamos um jogo como temos tido quer na Liga, quer na Champions. Entramos sempre da mesma forma, objetivo é ganhar todos os jogos e certamente que o Besiktas já está avisado da nossa qualidade, como nós para a deles. Espero que seja um grande jogo."

Bolas paradas

"Trabalhamos durante a semana, é um trabalho da equipa técnica e, no momento, se acontecer… Não sei se vai acontecer, mas espero que sim."

Contas do grupo. Besiktas ansioso?

"Não sei… Pensamos em ganhar o jogo, não pensamos nos pontos nem em se passamos ou não. Queremos é ganhar e entrar o mais forte possível."

Arranque bom, lesão e zero golos deste então

"Se estivesse a dizer que não passa pela cabeça estaria a mentir: quero voltar a marcar, quero marcar em todos os jogos, mas desde que o Sporting ganhe… Se for o Seba a marcar o outro, vou festejar com eles – estou muito contente por fazer parte desta equipa e do grande trabalho que fazemos."

Veia goleadora de Coates

"Sim, falamos com ele… Depois do jogo dizemos que é o nosso ‘Pichichi’. Esperamos que continue a marcar, é um grande capitão e um grande jogador. Quem acaba com mais golos? Não sei, depende dos jogos, ele está aqui a fazer o trabalho dele e eu o meu."