Pote: «Claro que sinto a falta dos golos, mas eles vão aparecer»

Pote admitiu esta terça-feira que o Sporting espera "fazer um grande jogo" diante do Besiktas amanhã, em Alvalade, a contar para a 4ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.





"A equipa está confiante tal como nas semanas anteriores, fazemos sempre o mesmo trabalho, estamos confiantes e esperamos fazer um grande jogo", afirmou o médio, em conferência de imprensa de antevisão à partida, abordando também a recente renovação de contrato com os leões: "O meu desejo é dar o máximo todos os dias, espero dar sempre o máximo pela camisola e pelo clube. É esse o meu desejo.""No ano passado joguei pela direita, mas também me sinto bem pela esquerda, não tenho preferência. Fico contente se for ele ou outro a marcar, não temos qualquer objetivo de golos ou concorrência dentro da equipa.""A nossa obrigação é sempre ganhar porque é o lema deste grande clube. Temos a obrigação de dar sempre o máximo. Queremos dar uma vitória amanhã aos adeptos porque queremos também ganhar nesta competição. O nosso objetivo é ganhar todos os jogos.""A minha lesão já passou, já foi há um mês, não voltei agora. Estou mais confiante do que nunca, claro que sinto a falta dos golos, mas não penso nisso. Eles vão aparecer.""Nunca tinha tido uma lesão tão longa. Correu bem porque temos grandes pessoas. Eles fizeram o melhor por mim e eu acreditei sempre no trabalho deles. Quanto ao penálti, depende do míster. Se ele quiser que seja eu a bater, irei fazê-lo com toda a confiança do mundo. Mas espero que seja eu."