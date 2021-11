Pote com certezas na ‘febre’ do golo

Pote passou um mês e meio afastado dos relvados devido a uma lesão no pé esquerdo, um problema que garantiu estar ultrapassado. “ Nunca tinha tido uma lesão que me obrigasse a parar tanto tempo, mas correu bem. Felizmente contei com as melhores pessoas do meu lado, pois temos grandes médicos e fisioterapeutas... Eles fizeram o melhor para mim, que sempre acreditei no trabalho deles”, reconheceu o jovem, de 23 anos, que escapou à operação, e, agora, já vinca estar a 100%: “Nas primeiras semanas senti-me mais lento, não tive tantos minutos como queria, mas agora estou muito melhor e quero melhorar ainda mais daqui para a frente.”

Até à lesão, o atacante tinha marcado quatro golos em cinco jogos, um rendimento que procura agora recuperar no mais curto período de tempo. “Estou mais confiante que nunca, mas sinto a falta dos golos. Acredito que eles vão aparecer e nem sequer tenho pensado muito nisso”, acrescentou o internacional português, que espera quebrar o jejum de sete jogos em branco já hoje, nem que seja da marca dos 11 metros: “O treinador é que sabe quem marca os penáltis, mas se for eu a bater vou com toda a confiança do mundo – espero que seja eu a marcar.” No capítulo do golo, o camisola 28 confessou-se “contente” por ver Coates a marcar regularmente e garantiu que não existe qualquer competição interna para encontrar o ‘Pichichi’, como o apelida.

Objetivo traçado

A renovação que assinou na semana passada deixou Pote “contente”, mas agora o único objetivo passa por vencer o Besiktas. “A nossa obrigação é sempre ganhar. Esperamos um jogo difícil , mas precisamos muito de vencer nesta competição”, finalizou.