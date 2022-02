Pote com sinais de fadiga muscular

Pote já foi reavaliado pelo departamento clínico do Sporting que afastou o cenário de uma lesão muscular. Contudo, o jogador apresenta sinais de fadiga muscular e até sexta-feira vai continuar a ser avaliado diariamente estando assim em dúvida para o clássico com o FC Porto.O internacional português, recorde-se, sentiu uma picada na coxa esquerda no jogo com o Famalicão e acabou por ser imediatamente substituído.Hoje, o camisola 28 dos leões e os restantes titulares realizaram trabalho de recuperação na Academia. Os restantes elementos elementos trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim. Amanhã, conforme o técnico havia prometido, o plantel vai folgar regressando aos treinos na quarta-feira de manhã.