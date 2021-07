Pote condecorado no Dia do Município em Chaves

A 8 de julho os flavienses assinalam as festas da cidade, com várias personalidades a serem distinguidas pela autarquia.





Este ano, os desportistas estiveram em grande e o Município de Chaves condecorou Pote com a Medalha de Mérito, grau prata. O jogador do Sporting evidenciou-se na última temporada e para além de ter sido campeão nacional foi o melhor marcador da prova. A distinção foi recebida pela mãe do médio leonino, Maria Pereira, na presença do autarca de Chaves, Nuno Vaz, e de Altamiro Claro, presidente da Assembleia Municipal.Com o mesmo grau prata foram ainda condecorados os também flavienses Carlos Pires, treinador de guarda-redes do campeão francês Lille, Vítor Castanheira, adjunto de Abel Ferreira no Palmeiras, do Brasil e Rui Gonçalves, que se destacou no motocrosse.Quem também foi condecorado mas com a Medalha de Mérito, grau cobre, foi Carlos Pintado, observador do FC Porto e adjunto de Sérgio Conceição.