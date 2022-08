Pote defende Paulinho: «É um grande jogador. Não merece tudo o que dizem dele»

Pote bisou no triunfo (3-0) do Sporting sobre o Rio Ave e no final do jogo destacou a grande exibição da equipa leonina.





"Foi um jogo de sentido único. Trabalhámos muito bem durante a semana. Sabíamos que era um adversário difícil, mas tornámos o jogo fácil. Fico contente pela exibição da equipa", começou por analisar, aos microfones da Sport TV.Questionado sobre se a lesão de Paulinho mudou alguma coisa na preparação, Pote deixou elogios ao companheiro e até o defendeu das críticas. "É um grande jogador, não merece tudo o que dizem dele. Mas ele é forte psicologicamente e estamos todos com ele. O importante é os 11 que entram darem o máximo por este grande clube e vamos continuar a fazê-lo", sublinhou.Sobre o facto de ter partilhado o ataque com Edwards e Trincão, o camisola '28' do Sporting considerou que os jogadores se sentem "bem de todas as maneiras" e atirou: "Vamos continuar a trabalhar para somar vitórias".

A fechar, confrontado já com o clássico da próxima jornada, na visita ao FC Porto, o avançado mostrou-se confiante: "Vamos trabalhar normalmente, o míster vai dar-nos algumas nuances e vamos dar o nosso máximo".