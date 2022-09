Pote deixa 'dica' à Liga: «Façam favor de contar como golo meu»

Façam favor de contar como golo meu https://t.co/LuJICLu0Nu — Pedro Goncalves (@Pedro70Pereira) September 10, 2022

A Liga Portugal atribuiu o terceiro golo do Sporting diante do Portimonense a Pedrão, considerando-o um autogolo, algo que não agradou a... Pote. O avançado do Sporting, o autor do remate que aparentemente já iria para a baliza com ou sem toque do defesa do Portimonense, fez questão de, com humor à mistura, reclamar a autoria do tento nas redes sociais. "Façam favor de contar como golo meu", escreveu.