Eu disse que dava no próximo jogo. Dei a camisola ao meu irmão ? https://t.co/AjJklmuPIS — Pedro Goncalves (@Pedro70Pereira) November 5, 2021

Pote foi considerado o Homem do Jogo na goleada do Sporting diante do Besiktas ( 4-0 ), jogo na quarta-feira da Liga dos Campeões, e o jogador leonino fez questão de entregar a sua camisola ao irmão que estava nas bancadas, para grande (e visível) tristeza de uma jovem adepta que exibia um cartaz com o pedido 'Pote dá-me a tua camisola', como o leões divulgaram ontem no vídeo com os bastidores do encontro.Ora, como as redes sociais conseguem tantas vezes ajudar, eis que um outro adepto do Sporting lançou o apelo no Twitter ao avançado de forma a que a menina pudesse receber uma camisola do 28. E assim vai acontecer: "Eu disse que dava no próximo jogo. Dei a camisola ao meu irmão", escreveu Pote na mesma rede social.