Pote destaca a união na equipa do Sporting: «Quando um falha, falhamos todos!»

Na véspera do jogo com o Varzim para a Taça de Portugal, Pote utilizou a sua conta no Instagram para garantir que no Sporting os erros são assumidos coletivamente. "Quando um falha, falhamos todos! Se há coisa que existe neste grupo é que nos ajudamos a levantar depois dos erros cometidos. Vamos dar tudo até ao fim pelo Sporting. Amanhã há mais e é para ganhar", partilhou o avançado que ilustrou a mensagem com uma fotografia do onze que iniciou o jogo com o Marselha relativo à Liga dos Campeões, na passada quarta-feira, que resultou na derrota dos leões por 2-0.O atacante leonino, recorde-se, foi expulso já na segunda parte por acumulação de cartões amarelos após ter protestado uma decisão do árbitro. Resta assinalar que a mensagem do internacional português já recebeu o apoio de Ugarte e Franco Israel.