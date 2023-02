Pote: «Dou tudo pelo mister, posso jogar onde ele quiser»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pote foi o herói da partida ao bisar na goleada, por 4-0, frente ao Midtjylland e, após destacar as dificuldades encontradas, não descartou a hipótese de chegar à final da Liga Europa. "Tivemos uma primeira parte um bocado complicada pois não concretizámos as primeiras oportunidades...o Edwards falhou um passe para mim e eu outro para o Paulinho, mas o jogo correu bem para nós devido à expulsão. Estamos cá a trabalhar para melhorar e na segunda-feira temos outro jogo muito importante", afirmou à Sport TV onde ainda abordou o futuro dos leões na competição: "Temos que ter um bocado de sorte no sorteio. O que importa é ir jogo a jogo e esperar que o sorteio seja bom para nós. Venha um clube qualquer pois queremos chegar o mais longe possível agora queremos é ganhar na segunda-feira".Sobre a sua prestação, o internacional português desvalorizou e prontificou-se para jogar em qualquer posição. "Eu não penso muito nos golos, dou tudo pelo mister, posso jogar onde ele quiser, seja a médio, avançado ou lateral. Estamos cá para evoluir e para melhorar. Sou um excelente profissional que dou o máximo pela equipa. Agora é o Estoril e vai ser muito difícil pois vimos de um desgate alto mas vamos recuperar bem. O Sporting é isto, temos de estar preparados para estar em várias competições ", concluiu.