Pote e a ausência nos convocados de Portugal para o Mundial: «Fiquei mais desiludido comigo próprio»

Em Abu Dhabi para assistir ao último Grande Prémio de Fórmula 1 de 2022, Pote falou esta sexta-feira aos microfones da Sport TV sobre o facto de não marcar presença na lista de convocados de Fernando Santos para o Mundial'2022 no Qatar, que arranca no dia 20.O criativo do Sporting assumiu que o seu desempenho esta temporada tem ficado aquém das suas capacidades. "Fiquei mais desiludido comigo próprio porque sabia que devia estar, claro, a fazer uma época melhor individualmente. Não está a ser má mas podia certamente estar a fazer melhor porque sei bem das minhas capacidades e qualidade. Mas agora é seguir em frente, esperar pelas próximas, vai haver mais convocatórias e espero estar nas próximas e vou fazer tudo para conseguir estar lá", começou por dizer, assumindo que o próximo objetivo dos leões passa pela conquista da Taça da Liga: "Agora vamos pensar na Taça da Liga que é o próximo troféu que podemos ganhar. Os troféus são sempre bem-vindos. Por isso, vamos concentrar-nos na Taça da Liga."Pela primeira vez no ambiente de uma prova de Fórmula 1, Pote admite que é uma paixão recente e cultivada com os companheiros de equipa no balneário do Sporting."É a primeira vez, estou a adorar. Acabei de conhecer o carro do Lance Stroll (piloto da Aston Martin) e foi uma experiência incrível. Agora é esperar pelo segundo treino para poder vê-los em corrida. É uma paixão recente, desde a época passada. Gostei e como sou fã de carros fiquei que apaixonado pela Fórmula 1", disse à Sport TV, revelando que costuma jogar na Playstation e simular as emoções da velocidade no... karting."Jogamos na Playstation e falamos bastante. Por vezes também vamos aos karts. Achamos que é o mesmo mas é sempre diferenteporque aqui vão a altas velocidades e os karts vão mais devagarinho. Mas é um gosto. Já fizemos várias corridas. Não sou propriamente o melhor mas sou ali um dos melhores", salientou, revelando que "o mais rápido" na última corrida "foi o Gonçalo Inácio." "Ele tem boas mãos!", atira.Na pele de quase especialista, o transmontano diz que não tem um piloto preferido mas admira o bicampeão mundial, Max Verstappen, da Red Bull. "Pela entrega e pela forma como trabalha gosto do Verstappen. É um piloto aguerrido e que gosta de mostrar a atitude dentro da pista, do circuito", acentua.Na próxima época, Pote quer ver mais competição entre equipas e está a torcer pelos... vermelhos. "Espero que seja uma temporada mais renhida e que a Ferrari esteja melhor, que não tenha tantos problemas."