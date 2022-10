Pote e a eliminação do Sporting: «Caímos no chão mas vamos reerguer este clube»

Pote admitiu que a equipa do Sporting "caiu no chão" após a eliminação na Taça de Portugal diante do Varzim "Tem sido uma época complicada e nós sabemos o que estamos a passar. Temos de ser campeões e no sábado temos mais um jogo para dar a volta a esta má fase. É o momento mais sensível desde que estou no clube. Caímos no chão mas vamos reerguer este clube", afirmou à Sport TV onde teve dificuldades em explicar a derrota: "Temos de continuar a treinar mais e procurar mais o golo chegando com mais homens à área. Isto mexe com todos e temos de ganhar todos os jogos".