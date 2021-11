Pote e as comparações com Bruno Fernandes: «Tempos na minha adolescência em que me diverti muito»

A ELEVEN divulgou esta quarta-feira mais excertos das declarações em exclusivo de Pote ao canal, onde o médio do Sporting recordou as comparações com Bruno Fernandes, o passado no Vidago e ainda a origem da alcunha pela qual é hoje reconhecido no mundo do futebol."[Comparações com Bruno Fernandes] Foram tempos na minha adolescência em que me diverti muito. Tinha a casa mesmo ao lado do estádio, era dentro do estádio, no campo de futebol do Vidago. Sempre que saía de casa via aquele relvado", começou por dizer o camisola '28' dos leões, num dos excertos que ainda não tinham sido divulgados."Tinha a aposta de meter a bola na linha de grande área e tentar acertar na trave. Eu apostava muitas vezes com o treinador de guarda-redes e ganhava. A única coisa que eu pedia de recompensa eram chocolates, então comecei a ser conhecido por Potinho. É uma vivência que eu recordo com muito gosto e com muita paixão", terminou.