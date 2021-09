Pote e Gonçalo Inácio prosseguem tratamento

O plantel do Sporting começou esta quarta-feira a preparar o jogo com o Marítimo, agendado para sexta-feira, às 19h00, e uma vez mais Rúben Amorim não contou com Pote e Gonçalo Inácio.





Os dois jogadores prosseguem os tratamentos tendo em vista o regresso à convocatória na 2ª jornada da Champions, em Dortmund. O médio-ofensivo, recorde-se, recupera de uma inflamação no pé esquerdo enquanto o central ainda se queixa de uma entorse na tibiotársica direita. Os leões realizam mais um treino amanhã, às 10h00, em Alcochete e, ao final da tarde, Rúben Amorim realizará a antevisão da partida no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.