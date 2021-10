Pote e o golo anulado: «Trava na pose vai ter de ficar para o próximo jogo»

Corria o minuto 27 do Sporting-V. Guimarães, quando Sarabia, lançado por Matheus Reis, centra atrasado desde a esquerda, encontrando Pote na área: o camisola 28 atira de primeira para o fundo das redes de Bruno Varela, festeja com os braços cruzados, mas o lance é anulado por posição irregular do espanhol, assistente.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Gonc¸alves (@pedroogoncalves28)

Ainda à procura do primeiro golo desde a lesão no pé esquerdo, o atacante não esmoreceu, brincando com a situação nas redes sociais, apontando, de imediato, ao jogo com o Besiktas, na próxima 4.ª feira, de novo no José Alvalade - agora para a Champions."Trava na pose vai ter que ficar para o próximo jogo! Grande vitória equipa! Ambiente incrível, Leões", atirou Pote nas suas plataformas, motivando milhares de reações. Ora veja...