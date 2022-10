Pote e o jogo com o Marselha: «Mesmo com zero pontos está a fazer um excelente campeonato»

Pote não está à espera de facilidades em Marselha apesar das duas vitórias alcançadas e lembra a posição do Sporting na época passada. "O Marselha mesmo zero pontos está fazer um excelente campeonato onde está a dois pontos do líder sem derrotas. O ano passado estávamos na mesma situação e passámos a fase de grupos... eles podem fazer o mesmo que fizemos o ano passado", avisa o avançado que quer conquistar mais três pontos: "As expetativas são as de sempre entrar para ganhar. Nós sabemos que é complicado dado o potencial do Marselha. Estes jogos são decididos nos detalhes, e vamos fazer o melhor para conquistar a vitória e os três pontos".O internacional português também abordou o facto do jogo ser disputado à porta fechada e, apesar de admitir que "é diferente", não espera mais facilidades. "É diferente jogar com o estádio cheio ou à porta fechada, mas o Marselha é extremamente forte pois tem grandes individualidades. Eles têm muita qualidade e são sempre uma equipa muito forte", acrescentou o jogador que não esconde o sonho de fazer o eu primeiro jogo na presente edição da Champions: "O principal é a equipa, e eu espero que façamos um grande jogo e consigamos os três pontos. Se marcar fico contente, mas quando são os meus colegas a fazê-lo sou o primeiro a festejar com ele".Para termninar, o jogador garantiu que a presença no Mundial "é um sonho" e que "vai trabalhar todos os dias" para alcançar esse objetivo, e ainda abordou o trabalho que tem desenvolvido com Rúben Amorim."Toda a gente sabe as qualidades do mister. Foi-me buscar ao Famalicão e trouxe-me e deu-me nova posição. Eu evolui bastante com ele e é um excelente treinador por espero continuar a trabalhar com ele", concluiu.