Pote e os objetivos para o ano de 2023: «É jogo a jogo. Primeiro o Marítimo, que já passou o Paços»

Num podcast do 'ADN de Leão' carregado de boa disposição, Pote e Nuno Santos não fugiram às questões sobre a realidade do clube, bem como as metas traçadas para o ano que se avizinha, demonstrando ter a lição... bem estudada.A verdade é que a resposta estava mesmo na ponta de língua e os objetivos traçados para 2023 ficaram bem evidentes na perspetiva de Pote. "Objetivos para o novo ano? É jogo a jogo. Primeiro pensar no Marítimo, que já passou o Paços [de Ferreira]", soltou, de pronto, numa ideia corroborada pelo amigo Nuno Santos. De resto, as histórias e pormenores caricatos no percurso de ambos são por mais evidentes e ficaram evidenciadas na conversa que tiveram com Guilherme Geirinhas.Desde logo, num assunto bem fresco na memória, já que Pote acabou por assistir ao vivo na fase derradeira de 2022 a uma competição de Formula 1, o criativo natural de Vidago confessou que acabou por ser uma experiência singular. "Grande Prémio de Abu Dhabi? Gostei. Foi engraçado. Fui ‘à pala’. Mas aquilo é muito difícil. É difícil saber onde tens de entrar e onde podes andar. Tens a credencial e só podes entrar em portas específicas e andava completamente perdido. Tentava entrar numa porta, dava errado, perguntava aos seguranças e só podia estar nas boxes mas não ver a corrida. Andava lá perdido. Não sabia o que fazer. Perguntei a 10 pessoas o que podia fazer. Fui à box da Aston Martin. O chefe de equipa do [Lance] Stroll é português [n.d.r.:Nuno Pinto]. Tinha o contacto desse chefe de equipa e ele meteu-me lá. Só vi os treinos livres na sexta-feira, porque tínhamos treinos [do Sporting] no sábado. Foi fixe. Era a última corrida. O piloto mais perto do meu perfil é o Max [Verstappen]. O Nuno é o [Fernando] Alonso", confessou o internacional português de 24 anos.Além disso, ao mostrar o seu lado B, Pote revelou que gostaria de ingressar num... reality show. "Gostava de entrar num reality show. Mais até na Casa dos Segredos e não num Big Brother", garante o jogador, que vê, por outro lado, a data do seu aniversário como benéfica. "Raramente vou a corredores da morte nos treinos, porque o meu aniversário é no verão", vinca.Ao abordar o tema focado nas exibições dentro das quatro linhas, Nuno Santos e Pote assumiram que acabam por ser jogadores que se mostram atentos às críticas publicadas - quer sejam positivas ou negativas - sobre as respetivas prestações."Eu leio as avaliações. Se quiser ver alguma coisa sobre mim, pesquiso. Mas quando meto "Nuno Santos", aparece muitas vezes "Pedro Nuno Santos"", frisou o ala esquerdino, numa resposta que provocou um momento de boa disposição com holofotes em... Pote. "Quem é esse?", questionou, ficando a saber que se tratava do (entretanto) ex-Ministro das Infraestruturas e Habitação.Noutra perspetiva, tanto Pote como Nuno Santos assumiram que guardam dedicatórias para as pessoas que lhes são mais especiais, ainda que de maneira um pouco diferente em cada caso. "Tenho um festejo dedicado para a minha namorada, com o coração. Os meus familiares pedem-me para dedicar também a eles, mas esqueço-me ou não sei o que fazer", assumiu o camisola 28, enquanto o esquerdino foi mais conciso. "Eu tenho o nome da minha mulher tatuado e beijo-o ao festejar o golo", apontou.Além de momentos de boa disposição, o mais recente episódio do 'ADN do Leão' também permitiu perceber quais são os momentos que deixam Pote e Nuno Santos mais... irritados. "Não curto que digam que estou cheinho e muito gordo. Eu uso tamanho grande, a minha camisola é L, e gosto de estar assim soltinho. As pessoas às vezes dizem que estou meio cheinho... A nível de performance para mim é igual. Avaliações? Às vezes leio no Twitter", confessou.Por sua vez, Nuno Santos abordou igualmente uma questão de tamanho da roupa. "E aquela pergunta quando querem perceber se vamos jogar ou não. Normalmente quem fala no final é porque correu bem. A mim já me irritou uma ou outra pergunta quando me perguntaram se ia deixar de ter esta maneira de ser ou se ia ser mais calmo. Irritou-me no momento", concluiu.