Pote e Palhinha de regresso

O duelo estava controlada para as hostes leoninas, o que levou Amorim a dar minutos a duas caras conhecidas, mas que têm estado de fora por lesão: Pote e Palhinha. Aos 64’, o técnico aproveitou para descansar certos jogadores, lançando a referida dupla para os lugares de Edwards e Ugarte respetivamente. O avançado atuou pela primeira vez desde o jogo com o Estoril e o médio já não alinhava desde a derrota (0-5) com City.

Feddal falha Guimarães

Ainda ontem, Feddal viu o quinto amarelo (61’) na Liga Bwin e irá assim falhar a visita dos leões ao V. Guimarães, já no sábado.



Cartolinas em abundância



A moda de pedir camisolas através de cartolinas com mensagens para os jogadores está a ganhar proporções cada vez mais... expressivas. Em Moreira de Cónegos, um estádio propício à proximidade entre adeptos e craques, viram-se largas dezenas de jovens (e outros menos jovens) a desesperar por receber uma recordação, que muitas vezes acaba a ser vendida a preços exorbitantes na Internet...



Ontem, alguns tiveram sorte, outros nem tanto. Nas imagens televisivas foi visível uma jovem a chorar de forma compulsiva depois de perceber que não iria para casa com a desejada camisola do espanhol Porro.