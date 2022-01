Pote e Porro em risco de exclusão

Pote viu o quarto cartão amarelo na presente edição da Liga diante do Portimonense e, desta forma, se for admoestado frente ao Santa Clara, irá falhar automaticamente a deslocação a Vizela, na jornada seguinte. O internacional português acabou por ser penalizado após uma discussão com o central da formação algarvia, Willyan, que António Nobre penalizou de forma salomónica, na medida em que mostrou o amarelo a cada um dos jogadores. Numa situação semelhante está Porro que também se encontra em perigo de exclusão desde o dérbi com o Benfica, a 3 de dezembro, relativo à 13.ª ronda. De então para cá, o internacional espanhol só foi utilizado na primeira parte do encontro com Boavista, e saiu sem qualquer sanção disciplinar.