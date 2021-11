Pote: «É sempre especial marcar dois golos»

Pote foi a figura principal do Sporting na vitória () sobre o Varzim, esta quinta-feira, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, resultado que apurou os leões para os 'oitavos' da prova rainha."É sempre especial marcar dois golos. Quantos mais fizer, melhor. Sinto-me bem a marcar, mas o importante é o trabalho de toda a equipa, porque sem ela nada disso era possível. Enaltecer jogo difícil, com equipa aguerrida. Estamos contentes passar próxima fase. Queremos o próximo jogo", começou por dizer o médio-ofensivo dos leões, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Equipa que analisou muito bem as nossas jogadas, a forma como jogamos. Estiveram muito bem defensivamente. Tiveram as suas oportunidades, nós as nossas. Estamos contentes por passar à próxima fase.""Agora é recuperar bem nos próximos dias, treinar para fazermos um excelente jogo frente a um excelente adversário, conseguir ganhar e passar próxima fase", terminou.