Pote foi eleito pela UEFA o melhor jogador da 5.ª jornada da Liga dos Campeões. O médio do Sporting bisou no triunfo sobre o Borussia Dortmund e ultrapassou a concorrência de Dzeko (Inter), Forsberg (Leipzig) e Haller (Ajax), jogadores que também bisaram pelas respetivas equipas.O goleador leonino juntou-se assim a Lewandowski (Bayern), Daley Blind (Ajax), Athanasiadis (Sheriff Tiraspol) e Haller (Ajax) como vencedor dos prémios semanais, sendo, assim, o primeiro português ou jogador de um clube português a conseguir esta distinção na presente temporada.Pote estava também nomeado para melhor golo da jornada, mas nesse caso a escolha recaiu em Thiago Alcántara, com o remate que abriu caminho à vitória do Liverpool sobre o FC Porto.