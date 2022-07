Pote enaltece trabalho dos bombeiros: «O Sporting está com eles, tal como todo o país»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para lá da análise que fez à Sporting TV , Pote falou também à TVI, numa declaração que iniciou uma mensagem de agradecimento e de força para os bombeiros, que nesta altura lutam contra vários incêndios em todo o país."Queria agradecer a todos os bombeiros portugueses, tem sido difícil, mas estão a fazer um grande trabalho. O Sporting está com eles, tal como todo o país. Tudo o que precisarem, estou aqui para ajudar. Queria agradecer-lhes e dar-lhes muita força porque estamos a passar momentos muito complicados", disse o avançado leonino.Na mesma entrevista, Pote abordou eventuais novas movimentações de mercado do Sporting. "Tem de perguntar ao treinador e ao diretor desportivo, eles é que fazem e bem esse trabalho. Quem o mister entender que deve jogar no Sporting, ele faz tudo para o trazer".