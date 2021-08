Pote: «Entrei um pouco desconcentrado porque já não estava habituado a este ruído»

Pote foi considerado o 'Homem do Jogo' no Sporting-Vizela, marcando 2 dos 3 golos da vitória dos leões no arranque da Liga Bwin.





"Trabalhámos muito bem ao longo da semana. Fizemos excelentes treinos. Entrámos bem na primeira parte, em que podíamos ter feito golo. Vamos continuar a trabalhar. Mas, é jogo a jogo e de vitória em vitória"."Um orgulho jogar perante estes adeptos. Apesar de ter entrado um pouco desconcentrado, pois já não estava habituado a este ruído"."Habituei-me nos primeiros minutos, não me estava a adaptar muito bem nos momentos iniciais, mas depois o jogo vai decorrendo e tudo passa ao lado".Só temos de trabalhar e fazer o que o míster pede, pois assim temos mais hipóteses de sucesso.Deixo isso para o míster Fernando Santos. Mas, como trabalho bem aqui, também posso ajudar na seleção.