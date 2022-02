Pote: «Espero trabalhar com Rúben Amorim muitos mais anos»

Pedro Gonçalves deu uma entrevista à revista 'BetanoMag' onde não escondeu a admiração por Rúben Amorim, um treinador que, admite, o tem "ajudado muito". O médio leonino falou também da coesão do plantel, do facto de esta época fazer mais assistências e marcar menos golos do que na temporada passada, bem como da sua estreia na Champions."Foi fácil por o grupo ser jovem e alegre, tal como eu, o que veio ao meu encontro. O mister também fez o seu papel, falou comigo e incutiu-me bem as suas ideias, para que pudesse estar bem integrado no grupo.""Foi uma coisa natural, mas também trabalhada pelos treinadores e pelo staff. Tínhamos muitas atividades para interagir uns com os outros e para irmos falando. E há os resultados, claro, que foram favoráveis. Quando um grupo está a ganhar durante tanto tempo, sentimo-lo unido. Quando os resultados não acontecem, vai surgindo uma desconfiança ou outra, mas este grupo é diferente, dá sempre a cara e estamos sempre unidos.""No Valencia jogava mais no meio, mais parado. No Wolverhampton avancei no terreno e fui apanhando essas características ao longo da minha carreira, na minha juventude. No Sp. Braga era jogador mais de meio-campo. Quando cheguei aqui já tinha jogado um ano nos sub-23 do Wolverhampton e já estava adaptado à posição. Mas a minha formação foi sempre atrás, se algum dia tiver de jogar mais atrás vou tentar render o meu máximo.""Tem sido um treinador que me tem ajudado muito, tem-me dado muitas indicações, fico lisonjeado por trabalhar com ele porque é um grande técnico. Espero continuar a trabalhar com ele muitos mais anos, pois é um treinador que me incutiu uma ideia muito diferente. Estou contente por trabalharmos juntos.""A primeira memória foi o jogo com o Boavista, que foi muito empolgante e emocionante, sabíamos que a qualquer momento podíamos estar a festejar ou a ficar tristes. Só pensávamos em entrar e resolver rápido para festejarmos logo a seguir ao jogo. E também o último jogo do campeonato, com o Marítimo, em que entrei em campo sabendo que tinha de marcar três golos [para se sagrar o melhor marcador do campeonato]. Tive o apoio de todos, que me diziam que eu ia conseguir e que iam fazer por isso. Fiquei muito contente porque foi um prémio meu, mas também de toda a equipa.""Isso é gerido nos treinos. Sou um jogador que trabalha todos os dias para dar o seu máximo. Claro que as pessoas ficam a pensar 'ah, o Pedro Gonçalves ainda não marcou, o Pedro Gonçalves ainda não fez aquilo'. É normal porque fui eu que fiz com que as pessoas se sentissem assim e fico contente por isso. Claro que tenho de trabalhar mais para todos os dias dar o meu melhor.""Na época passada os adversários jogavam de maneira diferente contra nós. Este ano sentimos que nos têm mais respeito, se virem os meus golos, eu procurava muito o espaço e as ruturas. Este ano não tem havido tanto esse espaço, tem de ser mais jogo interior e tenho feito mais assistências porque os adversários estão mais atrás.""Senti que é um nível completamente diferente porque são as melhores equipas da Europa e toda a gente tem qualidade. Se deres o mínimo de espaço ao adversário, ele vai fazer-te sofrer. O jogo é muito mais rápido e intenso, mas também é pela preparação mental, que é muito importante no futebol. Se vais jogar contra uma equipa como o Manchester City, já vamos a pensar nisso, então temos de estar muito bem preparados mentalmente. Isso faz muita diferença."