Pote: «Ficamos contentes que neste jogo os sportinguistas não tenham sofrido tanto»

Pote estreou-se, esta quarta-feira, a marcar na Liga dos Campeões e logo com um 'bis' na goleada (4-0) do Sporting frente ao Besiktas, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da prova milionária.





Em declarações no final da partida, o médio leonino destacou o desempenho da equipa, o facto de os adeptos terem tido a oportunidade de desfrutar um jogo sem sofrerem "tanto" e lançou ainda um olhar ao duelo com o Paços de Ferreira, para a Liga Bwin."Fomos fantásticos esta noite, tanto a defender como a atacar. Foi um jogo extremamente difícil, embora possa não parecer. Trabalhámos durante a semana para tudo correr bem e desta vez correu. Ficamos contentes que neste jogo os sportinguistas não tenham sofrido tanto. Vamos entrar em todos os jogos para vencer. Por agora vamos olhar para o próximo jogo, que é com o Paços de Ferreira, as contas do grupo da Champions ficam para depois", terminou.