Pote: «Foi um golo cheio de energia»

O Sporting venceu o Sp. Braga por 2-1 e conquistou a Supertaça com Pote a marcar o segundo golo dos leões.





"Foi um golo cheio de energia. Fico contente por os adeptos estarem connosco outra vez. São duas excelente equipas, que sabem jogar bom futebol. Continuamos a trabalhar, fomos melhores e a vitória caiu para o nosso lado. Vou trabalhar todos os dias para jogar. Se não o fizer não jogo. Sinto orgulho, a minha família esteve no estádio e dedico este golo a eles, pois fazem parte de um longo caminho e são o meu maior apoio. Presença dos adeptos? É muito importante e agradeco a todos eles, do fundo do coração", disse à TVI.