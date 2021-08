Pote gerou 'pânico' nas redes sociais: «Foi só para mostrar o nosso troféu...»

É o poder a incerteza das redes sociais: ao início da tarde, Pote partilhou uma imagem do seu lugar no balneário da Academia Sporting, vazio e 'apenas' com a miniatura da Supertaça Cândido de Oliveira, conquistada a 31 de julho contra o Sp. Braga e que foi recentemente entregue pela FPF aos vencedores.



Ora, a... arrumação motivou uma chuva de interrogações, com vários seguidores do goleador a perguntarem se este estaria de saída de Alvalade, cenário afastado de imediato pelo próprio.



"Foi só para mostrar o nosso troféu E o meu lugar TOP!", atirou o camisola 28, como pode verificar no link abaixo.







Foi só para mostrar o nosso troféu

E o meu lugar TOP https://t.co/zB0uywEhTL — Pedro Goncalves (@Pedro70Pereira) August 19, 2021