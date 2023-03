Pote: «Golo? Não sei, foi o momento. Vi o guarda-redes um bocado adiantado e saiu tudo perfeito»

Pote é uma das figuras do apuramento do Sporting para os quartos de final da Liga Europa. O médio internacional português apontou aquele que será já, certamente, um dos melhores golos do ano na segunda parte do duelo com o Arsenal, permitindo ao leão levar o jogo para prolongamento e, posteriormente, para os penáltis, onde foi mais eficaz (1-1, 3-5).





Em declarações à SIC no final da partida, o camisola 28 puxou atrás o filme do golo e explicou o que pensou naqueles breves momentos antes de rematar, ainda no círculo do meio-campo, para o fundo das redes da baliza dos gunners.

"Uma vitória completamente merecida por tudo o que fizemos neste segundo jogo, mas também no primeiro. Estivemos sempre em desvantagem, a equipa acreditou sempre, fomos atrás da desvantagem e é completamente merecido. Golo? Não sei, foi o momento. Veio à cabeça que vi que o guarda-redes estava um bocado adiantado e saiu tudo perfeito. Fico contente por isso. Não é treinado, mas estou contente pelo golo e exibição da equipa", começou por dizer o criativo dos leões.



Futuro na competição

"Depende da sorte do sorteio. Não temos tido muita sorte. Depende das equipas, é esperar, ver e vamos eliminatória a eliminatória e depois logo se vê."

Sacríficio

"Eles estudaram bem, jogavam muito baixo e tinha de pressionar o Jorginho muito alto. Fazia ali muitos quilómetros. Estava cansado, não conseguia mais. Fico contente pelo jogo, pela equipa e parabéns ao Adán, que fez uma excelente exibição", terminou.



À SPORTING TV



Golo

"Foi uma coisa do momento. Tive a sorte de dar bem na bola.



Desempenho da equipa

"A equipa esteve muito bem. A linha de cinco atrás esteve perfeita, o Adán incrível e conseguimos a alegria que tanto procurámos. Corremos atrás do resultado e fico contente por passar esta eliminatória. Foi um jogo muito complicado.



Qualificação deveria ter surgido ainda no tempo regulamentar

"O míster estava a dizer antes dos penáltis que tínhamos de ganhar, mas estava triste por não termos vencido no tempo regulamentar. Tivemos oportunidades para ganhar o jogo, mas soube igualmente a vitória, merecemos e agora é festejar. Recuperar na paragem das seleções e voltar bem."





"Os adeptos merecem todo o nosso respeito. Não é fácil viajar até Londres, muitos não têm as possibildiades que um jogador tem. Tentam dar sempre o máximo pelo clube. Às vezes estão chateados, mas não podemos ganhar sempre. se não fossem eles a dar uma energia extra, talvez não conseguíssemos", terminou.