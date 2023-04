Pote inconformado no fim do Juventus-Sporting

O último minuto foi vivido pelos jogadores do Sporting com um misto de sensações: primeiro, a frustração com o árbitro, por lhes ter ‘negado’ um canto, após um remate de Diomande que desviou num defesa; e depois desalento, em especial pelo duplo falhanço de Bellerín e Pote minutos antes.





Aliás, este último estava inconformado, tendo despido a camisola e abanado com a cabeça – os suplentes consolaram-no. Aliás, no balneário, o artilheiro partilhou um ‘post’ do Sporting, em que os leões garantem que a eliminatória “não acabou” e vão “à luta”, com um ‘emoji’ de uma cara chateada e um símbolo de força.