Pote: «Infelizmente já estou habituado a muitos 'bis'»

Pote foi a principal figura leonina ao marcar dois golos na vitória do Sporting sobre o Borussia Dortmund, por 3-1, resultado que permitiu aos leões apurarem-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões.Em declarações no final da partida à ELEVEN, o médio - que teve nos pés o hat-trick frente aos germânicos -, mostrou-se insatisfeito por ter falhado no momento da marcação, assumindo que "infelizmente" já está "habituado" a fazer muitos 'bis'. Ainda assim, elogiou o desempenho de toda a equipa na partida de hoje e comentou o apuramento para a próxima fase da prova milionária."É um sonho para mim marcar um hat-trick, mas infelizmente já estou habituado a muitos bis. parece que às vezes o terceiro golo não está a sair, mas fico contente pela vitória e espero poder continuar ainda mais", começou por dizer o camisola '28' dos leões."Explica-se pelo trabalho. Muitos dizem que é sorte, mas é muito trabalho no treino, finalização.""É um excelente trabalho de todos. Fico contente por estar muito perto da baliza, posso conretizar mais golos. Vamos continuar a trabalhar. Vai ter um lado especial ao lado do outro", terminou.