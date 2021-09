Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pote já pensa no clássico: médio do Sporting dispensado da Seleção Transmontano apresenta inflamação no pé esquerdo que o afastava dos dois primeiros jogos de Portugal. É recuperável para o FC Porto





• Foto: Lusa