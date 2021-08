Pote lamenta a morte de Sandro Lima: «A tua alegria contagiava»

Pedro Gonçalves lamentou esta segunda-feira a morte de Sandro Lima, jovem de 24 anos que lutou durante os últimos quatro contra uma leucemia.





Pote e Sandro cruzaram-se nos escalões de formação do Sp. Braga, sendo que depois Sandro ainda passou pelo Boavista e pelo Casa Pia."A tua alegria contagiava", escreveu o jogador do Sporting numa storie que partilhou no Instagram.Durante quatro anos Sandro mostrou o seu dia a dia aos seguidores que tinha no Instagram, sempre com palavras de esperança, coragem e força, inspirando milhares de pessoas que o seguiam naquela rede social.Esta segunda-feira, a morte do jovem foi confirmada pela família através da página da loja de roupa dos pais.