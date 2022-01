Pote 'meteu fichas' no.... Manchester City

Pote ‘sacou’ da bola de cristal e, ao portal ‘Transfermarkt’, deu palpites para cinco jogos das ligas europeias. Num deles, o craque do Sporting meteu as fichas no... Manchester City, adversário dos leões na Champions. E acertou na vitória dos citizens contra o Chelsea Um golo de Kevin de Bruyne aos 70 minutos, com assistência de Cancelo, resolveu o encontro entre Manchester City e Chelsea e deu os três pontos aos citizens que estão cada vez mais sozinhos na liderança. O conjunto orientado por Pep Guardiola - que contou com Bernardo Silva e João Cancelo a titulares hoje enquanto Rúben Dias não saiu do banco - soma agora 56 pontos, mais 13 do que o Chelsea, que pode perder o 2.º lugar para o Liverpool que recebe hoje o Brentford.