Pote nasceu com golo mas não se livrou dos puxões de orelhas: «Ia para a frente mas relaxava a defender» Luís Ricardo treinou o craque na formação do Sp. Braga e recorda a veia goleadora "fora do normal"





• Foto: Paulo Calado