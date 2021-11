Pote nomeado para jogador da semana e golo da jornada da Champions

Pedro Gonçalves, Hefti, Thiago or Lewandowski?



4 goals, but only 1 can win #UCLGOTW @Heineken | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

Who should win Matchday 5 Player of the Week? ‍??@PlayStationEU | #UCLPOTW | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

Pote brilhou com dois golos na vitória do Sporting () sobre o Borussia Dortmund, que selou a qualificação leonina para os oitavos de final da Liga dos Campeões, exibição que valeu ao médio-ofensivo dos leões duas nomeações da UEFA.O segundo golo do camisola '28' do Sporting diante dos alemães está a votos para o prémio de golo da jornada da Champions, juntamente com o golo de Silvan Hefti, no empate (3-3) entre Young Boys e Atalanta, e de Thiago Alcântara na vitória (2-0) do Liverpool na receção ao FC Porto.Contudo, a exibição de Pote na noite de quarta-feira valeu-lhe ainda uma nomeação para jogador da semana, que partilha lado a lado com Haller (Ajax), Forsberg (RB Leipzig) e Dzeko (Inter Milão). O avançado dos holandeses bisou na vitória sobre o Besiktas e chegou aos nove golos na prova, o internacional sueco bisou na goleada dos alemães ao Club Brugge e o ponta de lança bósnio dos nerrazzuri marcou dois golos no triunfo do Inter em Milão, frente ao Shakhtar Donetsk.