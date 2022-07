Pote: «O nosso excelente reforço é o míster»

Autor do golo do Sporting no empate a um diante do Villarreal , Pote assumiu ter gostado de ajudar a equipa com um golo, mas lamentou que esse tento tenha sido insuficiente para conseguir o triunfo. Ainda assim, o criativo leonino enaltece a forma como a equipa se apresentou e a evolução que tem registado."Senti felicidade por ajudar a equipa. Gostava de ter feito mais, tive oportunidades tal como os meus colegas, mas os jogos treino servem para ganhar confiança e rendimento, para melhorar decisões e no próximo jogo estaremos melhores", começou por dizer, à Sporting TV."Estamos a sentir-nos cada vez melhor. O grupo precisa de trabalhar mais junto. Tivemos o Trincão, que chegou agora, mais vários jogadores da equipa B que estão a ajudar. A tática é muito complicada para quem entra, mas vamos continuar a trabalhar para trazer muitas vitórias para o clube"Tem sido boa. São jogadores muito simpáticos. Tentaram integrar-se logo. São excelentes pessoas e vamos continuar a trabalhar para melhorar a união"Como nós dizemos, o nosso excelente reforço é o míster. Tem ideias fortes, vincadas, e nós vamos sempre a trabalhar nelas para melhorar""Muita confiança. As pessoas que trabalharam comigo na época passada sabem aquilo que passei. Certamente fizemos a melhor decisão e estamos preparados para nova época... e vamos lá!"