O Sporting arrasou na Luz (triunfo por 3-1) com uma exibição quase perfeita e nas redes sociais multiplicam-se as mensagens dos jogadores leoninos."Os heróis nunca partiram como favoritos", escreveu Pote no Twitter. Matheus Nunes, por sua vez, destacou a grande união que existe no plantel às ordens de Rúben Amorim."Isto é Sporting Clube de Portugal! Vitória de uma equipa onde todos contamos, todos somos importantes! Obrigado sportinguistas pelo apoio incrível, como sempre", disse o jovem médio, figura em grande destaque no dérbi.